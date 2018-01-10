Центры госуслуг дополнят ремонтными мастерскими и кафе

В каждом округе Москвы появятся флагманские офисы "Мои документы". Первый из них откроется в деловом центре "Москва-Сити". Главным отличием таких отделений станет расширенный перечень госуслуг. В едином пространстве можно будет не только оформить справки и пособия, но и посетить банк, приемную нотариуса, фотоотелье, ремонтные мастерские и кафе.

Специалисты МФЦ изучают бланки новых заявлений на пособия для тех, чей ребенок родился после 1 января этого года. Федеральный закон был подписан буквально перед новым годом. На выплаты могут рассчитывать малообеспеченные семьи. Заявления нужно подавать в ближайший центр "Мои документы". Пособия на второго ребенка, которое теперь будет выплачиваться из средств материнского капитала, также можно оформить в МФЦ.

"У нас уже в наличии есть самое главное — это заявления. Естественно, мы их консультируем подробнейшим образом, помогаем в заполнении данного заявления", — говорит Валерия Соловова, начальник отдела социального направления МФЦ района Беговой.

Среди нововведений 2018 года экстерриториальный принцип работы. Проще говоря, теперь можно оформить все необходимые документы в любой точке страны. В первую очередь это касается регионов, потому как в столице это работает уже несколько лет.

"В московских центрах "Мои документы" 98% госуслуг предоставляются по экстерриториальному принципу для любого гражданина РФ. Исключение составляют три услуги МВД: регистрация по месту жительства, постановка на регистрационный учет, а также оформление на въезд в РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства", — объясняет Юлия Зубанова, руководитель МФЦ района Беговой.

Это оценили уже тысячи москвичей. Среди них и семья Ковалевых. Они помогают сестре-инвалиду оформить документы. Делают это фактически в двух шагах от дома, частые многочасовые очереди давно в прошлом.

"Нужен СНИЛС, а она инвалид, вообще не ходит. То есть надо было бы ехать в Пенсионный фонд или в МФЦ в Хорошево-Мневники. Это, естественно время. А тут не привязано к нашему округу, то есть мы можем решать вопросы, касающиеся другого округа", — рассказывает Владимир Ковалев.

2017 год для центров "Мои документы" был не только напряженным, но и новаторским. К примеру, в 53 филиалах в качестве пилотного проекта стали менять водительские права. За год было выдано почти 70 тысяч удостоверений. В МФЦ стали принимать и документы на небиометрические загранпаспорта — это те, что выдаются на 5 лет. Этой услугой воспользовались 58 тысяч человек. И это еще не все.

"С 2017 года у нас расширился перечень услуг. Мы стали оформлять военный билет, снятие с воинского учета, постановку на воинский учет. Также расширились услуги налоговой службы — получение ИНН, оформление 3НДФЛ", — говорит Нина Марова, руководитель МФЦ района Пресненский.

Эти услуги доступны во всех 127 центрах "Мои документы".

Процесс получения государственных услуг будет еще удобнее, власти Москвы приняли решение открыть флагманские многофункциональные центры, их функции будут расширены, там можно будет приобрести, к примеру, билеты в театр или посетить нотариуса. Первое такое отделение откроется в центре "Москва-Сити" уже в ближайшее время.