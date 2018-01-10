Центры госуслуг дополнят ремонтными мастерскими и кафе

Центры госуслуг дополнят ремонтными мастерскими и кафеЧитайте нас в Telegram
В каждом округе Москвы появятся флагманские офисы "Мои документы". Первый из них откроется в деловом центре "Москва-Сити". Главным отличием таких отделений станет расширенный перечень госуслуг. В едином пространстве можно будет не только оформить справки и пособия, но и посетить банк, приемную нотариуса, фотоотелье, ремонтные мастерские и кафе.
Специалисты МФЦ изучают бланки новых заявлений на пособия для тех, чей ребенок родился после 1 января этого года. Федеральный закон был подписан буквально перед новым годом. На выплаты могут рассчитывать малообеспеченные семьи. Заявления нужно подавать в ближайший центр "Мои документы". Пособия на второго ребенка, которое теперь будет выплачиваться из средств материнского капитала, также можно оформить в МФЦ.
"У нас уже в наличии есть самое главное — это заявления. Естественно, мы их консультируем подробнейшим образом, помогаем в заполнении данного заявления", — говорит Валерия Соловова, начальник отдела социального направления МФЦ района Беговой.
Среди нововведений 2018 года экстерриториальный принцип работы. Проще говоря, теперь можно оформить все необходимые документы в любой точке страны. В первую очередь это касается регионов, потому как в столице это работает уже несколько лет.
"В московских центрах "Мои документы" 98% госуслуг предоставляются по экстерриториальному принципу для любого гражданина РФ. Исключение составляют три услуги МВД: регистрация по месту жительства, постановка на регистрационный учет, а также оформление на въезд в РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства", — объясняет Юлия Зубанова, руководитель МФЦ района Беговой.
Это оценили уже тысячи москвичей. Среди них и семья Ковалевых. Они помогают сестре-инвалиду оформить документы. Делают это фактически в двух шагах от дома, частые многочасовые очереди давно в прошлом.
"Нужен СНИЛС, а она инвалид, вообще не ходит. То есть надо было бы ехать в Пенсионный фонд или в МФЦ в Хорошево-Мневники. Это, естественно время. А тут не привязано к нашему округу, то есть мы можем решать вопросы, касающиеся другого округа", — рассказывает Владимир Ковалев.
2017 год для центров "Мои документы" был не только напряженным, но и новаторским. К примеру, в 53 филиалах в качестве пилотного проекта стали менять водительские права. За год было выдано почти 70 тысяч удостоверений. В МФЦ стали принимать и документы на небиометрические загранпаспорта — это те, что выдаются на 5 лет. Этой услугой воспользовались 58 тысяч человек. И это еще не все.
"С 2017 года у нас расширился перечень услуг. Мы стали оформлять военный билет, снятие с воинского учета, постановку на воинский учет. Также расширились услуги налоговой службы — получение ИНН, оформление 3НДФЛ", — говорит Нина Марова, руководитель МФЦ района Пресненский.
Эти услуги доступны во всех 127 центрах "Мои документы".
Процесс получения государственных услуг будет еще удобнее, власти Москвы приняли решение открыть флагманские многофункциональные центры, их функции будут расширены, там можно будет приобрести, к примеру, билеты в театр или посетить нотариуса. Первое такое отделение откроется в центре "Москва-Сити" уже в ближайшее время.
-
Porsche Panamera Sport Turismo: тест-драйв самой красивой Panamera в истории
- Тест-драйв УАЗ "Профи": отвечаем на вопросы про конкурента "ГАЗели"
- Все "Лады" вновь подорожали
- Флагманского кросс-купе Audi Q8 попалось почти без камуфляжа
- В BMW устроили рекордный дрифт с дозаправкой на ходу
-
Роли Михаила Державина, смешившие до слез. Видео
- В британской школе для девочек запретили слово "девочки"
- Мария Миронова рассказала, как выбирает роли и мужчин
- В Чехии бомжа едва не сдали на мусоропереработку
- Джессика Честейн установила рекорд по неморганию
- Лемуры напали на журналиста во время репортажа. Видео
-
МИД Австрии: санкции против России не сработали
- ЦБ Швейцарии: огромная и удивительная прибыль
- ФАС продлила сроки отмены роуминга по России
- 10 самых влиятельных губернаторов в декабре 2017 г.
- Подозрительные госзакупки: 10 регионов России
-
В России стартовал сбор подписей в поддержку Путина
- Рябков: заявлениями о вмешательстве в выборы США пытаются оправдать санкции
- Выборы-2018: ЦИК принял документы у самовыдвиженцев
- МИД РФ возмущен принятием Латвией закона "О статусе участника Второй мировой"
- Эдуард Малаян: слухи о вмешательстве России в выборы в Мексике – глупость
-
США накрыла климатическая бомба
- За что на самом деле сняли с самолета жену Аршавина
- На Багамах россиянин спас ребенка от акул
-
Телеведущая рассказала, чем съемная квартира лучше своей
- 5 идей, как получить скидку при аренде квартиры
- Как фрилансеру получить ипотеку
- Голливудская звезда сдает жилье, чтобы свести концы с концами
- Плюсы и минусы покупки квартир с отделкой
-
Участник гонок на "Гелендвагене" задержан с чужими документами
- Мороз и снег украсили первую рабочую неделю года
- В Москве начался "Елочный круговорот"
- Более 21 миллиона туристов: чем удивляет иностранцев Москва?
- В Московский зоопарк привезли папуанских пингвинов
- 2018-й в столице станет годом строительства метро
-
Две Кореи обменялись рукопожатиями
- Apple объявили войну за тормозные айфоны
- Единственный муравьед в России. Видео
-
Злости у меня нет: как живет женщина, которой муж отрезал руки
- Собака лучше тепловизора. Как спасатели-кинологи ищут пропавших без вести
- Водитель иномарки сбил женщину с коляской на севере Москвы
- Россиянам запретили выбрасывать окурки
- Кошку, запертую в квартире после смерти хозяйки, спасли альпинисты
-
10 лучших гаджетов 2017-го
- Все про Galaxy S9: каким окажется главный Android-смартфон 2018 года
- Apple рассказала, зачем замедляет старые iPhone (и замедлит новые)
- Опубликован список худших паролей 2017-го
- Обзор Samsung Galaxy A8 (2018): "народный" флагман
-
Ученые пытаются расшифровать геном Иисуса Христа
- Инструкция: как восстановить кожу после праздников
- В России прекращено производство популярного ноотропного препарата
- Почему диета и упражнения не помогают худеть?
- Мозг мальчиков устроен иначе, чем мозг девочек
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Во что поиграть в январе?
- Съемки сериала по Halo от Стивена Спилберга продолжаются
- 6 млн PlayStation 4 было продано за зимние праздники
- Call of Duty: WWII наконец-то уступил первое место в британском топ-10
- Смартфон теперь можно превратить в виртуальный пистолет
-
Ибупрофен негативно влияет на способность к зачатию у мужчин?
- Найден вирус, атакующий рак мозга совместно с иммунными клетками
- "Тяжёлая" звезда раскрыла тайны солнечной активности
-
Дженнифер Лоуренс играет русского шпиона. Видео
- Стоит ли смотреть "Величайшего шоумена"?
- Лучшие сериалы про любовь
- Лучшие комедии 2017 года
- "Мозаика": смотрите трейлер интерактивного сериала
- "Настоящий детектив": названы главные звезды третьего сезона
-
Почему глаза не замерзают
- СМИ рассказали о японской традиции лесных купаний
- ООН назвала 12 лучших стран для жизни
- Жительница Австралии поймала рыбу с ногами
- Объявлено о возобновлении попыток отыскать Ноев ковчег
-
Алексей Маклаков: Мне вообще везет на женщин
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
ФотолентаПоказать все новости
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
7 ошибок, которые мы совершаем при смене работы
Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног
На показе "Движения вверх" всхлипывают и женщины, и мужчины
В Чечне завели дело на главу местного "Мемориала"
Тюменский поджигатель заключен под стражу
Хакеры поведали об истинных целях комиссии Макларена
На CES 2018 показали смартфон, сканирующий пальцы через экран
Пучдемон вновь может возглавить Каталонию
"Золотой гонщик" арестован на 10 суток
Математики назвали самое большое простое число
Программа "60 минут по горячим следам"
В Чехии бомжа едва не сдали на мусоропереработку
Прокуратура нашла VIP-камеры в "Матросской тишине"
Американка выходит замуж за "Тетрис"
Закулисье страны
Названы российские цены на семиместный Lexus RX
ФСБ: жена Аршавина никогда не работала у нас
Помогите спасти четырехмесячного Тимошу!
Рождественский фестиваль стартует под музыку на тексты псалмов
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере