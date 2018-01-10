Гонщик Сергей Карякин сломал руку и завершил выступления на "Дакаре"

Российский квадроциклист Сергей Карякин сломал пуку и не сможет продолжить выступления на ралли-рейде "Дакар". Выступающий на квадроцикле Ямаха Карякин сломал руку во время пятого этапа.

Сергей Карякин неудачно упал и сломал руку. Это означает, что нынешний "Дакар" для него завершен. После четырех этапов россиянин занимал четвертое место, уступая только лидеру чилийцу Игнасио Касале.

Сергей Карякин в пятый раз выступает на самом престижном из ралли-рейдов – "Дакаре". В прошлом году он победил в соревнованиях квадроциклистов.