Неподражаемый Михаил Державин. Лучшие роли

Не стало актера, любимого миллионами зрителей. На 82-м году жизни скончался Михаил Державин. Соболезнования семье и коллегам народного артиста России выразил Владимир Путин. По словам президента, смерть Державина — невосполнимая потеря для всей российской культуры. В театре, в кино и на телевидении актер создал десятки незабываемых образов. Он блестяще владел искусством перевоплощения, обладал талантом импровизатора, неповторимым чувством юмора и удивительным обаянием.

Кино-дебют. 56-й год. Действительно, куда ж деваться? Сын вахтанговца Михаила Державина-старшего вырос на улице Вахтангова, учился в "Щуке". Поэтому много лет спустя возле легендарной "Щуки" невольно ищет себя молодого.

Дети Арбата. Вместе — на экране и в театре, где шутили: "Державин — единственный, кто может худрука окликнуть так просто — "Шурка". А теперь Театр сатиры опустел.

"Надо сказать спасибо, что судьба нам послала такого человека – доброго, веселого, умного, талантливого, красивого, — говорит актриса Вера Васильева. — Светлая память будет о нем всегда, пока мы живы".

"В Театре сатиры, где я тоже репетирую, его все с любовью называют Мих Мих, — говорит актер Александр Олешко. – И вот наш Мих Мих нас всех оставил".

Но даже те, кто ни разу не был в театре, тем более в Театре сатиры, все равно Державина знают и любят, ведь он — это "Трое в лодке", это неизменный Пан-ведущий из "Кабачка". Многие годы Михал Михалыч — долгожданный оппонент, соведущий, друг и партнер Александр Анатолича. Будь то "Утренняя почта", "День космонавтики" или юбилейный капустник Эльдару Рязанову. И, конечно, нельзя представить Державина без его фирменной "Морячки".

Год назад Михал Михалыч вышел на сцену театра, отмечая юбилей. "Театр — сложное, конечно, дело, если вам уже под 80, под 90, но благодаря тому, что я заинтересованный, и мои друзья, и руководители театра, думаешь, что ты еще кому-то нужен, а это приятно", — говорил тогда народный артист РСФСР Михаил Державин.

Мастер сатиры, иронии и самоиронии. Артист, актер, который всегда будет нужен.