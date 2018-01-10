"О, спорт, ты – мир": корейские переговоры дали результат уже через сутки

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Ситуация вокруг КНДР 3 часа назад
"О, спорт, ты – мир": корейские переговоры дали результат уже через суткиЧитайте нас в Telegram
В ситуации на Корейском полуострове, которая несколько месяцев держала мир в напряжении, наметился прорыв. Именно для этого требовались прямые переговоры между Пхеньяном и Сеулом. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что готов провести встречу на высшем уровне с лидером КНДР Ким Чен Ыном. 20 января участие сборной с Севера в Зимней Олимпиаде обсудит МОК. КНДР впервые за последние годы хочет отправить на Юг представительную делегацию — 500 человек.
Уже через сутки — первые результаты переговоров Южной и Северной Кореи. Вновь заработал канал военной связи двух стран. Им не пользовались последние два года, подвергая фактически опасности жителей всех приграничных районов. Этот канал связи установили, чтобы предотвратить возможные случайные вооруженные столкновения в демилитаризованной зоне и морских водах.
Теперь в планах — наладить не только военные, но и политические связи. Президент Южной Кореи в ходе пресс-конференции в среду не исключил возможность прямых переговоров с лидером КНДР. Впрочем, Ким Чен Ын слова "денуклеаризация" не произносил никогда. От своей ядерной или ракетной программы Север отказываться не собирается. А участие своих спортсменов в Играх в Пхенчхане, скорее, рассматривает, как возможность улучшить отношения с Югом, не уступая ни по одному принципиальному вопросу. К тому же сейчас в участии северокорейцев заинтересованы и МОК, и жители Южной Кореи.
"Многие спортсмены из других стран боялись приезжать, ждали провокаций, — говорит один из местных жителей. — А теперь, когда КНДР заявила, что ее представители будут здесь, все немного успокоились. Игры как будто безопаснее стали".
"Мы — одна нация и, несмотря на это, постоянно живем в состоянии потенциального конфликта, — отмечает другой кореец. — Может, хотя бы спорт поможет нам найти мирное решение".
Северокорейские спортсмены в Южную Корею уже приезжали и не раз. Только не на Олимпиаду. В 2005-м — атлеты из КНДР выступали на стадионе в Инчхоне на западном побережье. Тогда здесь проходил чемпионат Азии по легкой атлетике. Вновь приезжали сюда спортсмены из КНДР в 2014-м на Азиатские игры. Не раз проходили сборные двух стран и под одним флагом на открытии международных соревнований.
Флаг единой Кореи — голубые контуры полуострова на белом фоне. Этот флаг символизирует общие корни. На решение всех организационных вопросов, связанных с участием в Играх Северной Кореи, остается меньше месяца. Счет идет уже на дни.
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