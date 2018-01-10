Охота на мужчин: Америку и Европу разделил сексуальный вопрос

Одна из самых привлекательных и неприступных звезд мирового кинематографа Катрин Денев вступилась за мужчин, обвиняемых в домогательствах. 74-летнюю актрису поддержали еще 99 француженок. Открытое письмо опубликовано в газете Le Monde. Актриса уверена: охоту на мужчин пора прекратить и надо уже научиться отличать насилие от ухаживаний.

Сто известных женщин Франции подписали открытое письмо в Le Monde, но имя Катин Денев, конечно, весом на миллион. Ей 74 года, она — великая актриса, но никогда не скрывала, что без хороших режиссеров, "партнеров" и страсти в кадре и за ним хороших фильмов не бывает.

Французского поцелуя на сцене, конечно, не было в сценарии. Катрин Денев уходит, ведущий 72-го Каннского фестиваля — в шоке, зритель в восторге. А ведь при желании, поцелуй ведущего и актрисы на сцене тоже можно было назвать домогательством. Именно об этом в открытом письме в Le Monde плохое теперь видится во всем. Сексуальные скандалы превратились в охоту на ведьм, мужчин увольняют за взгляд на декольте, за попытку потрогать коленку.

"Когда мы говорим о "свободе возражать", это означает: что кто-то приходит ко мне с предложением сексуального характера, я ему отказываю. Но если человек продолжает настаивать, то это становится домогательством и преступлением, мы против этого. Я считаю себя взрослой. Я могу получить предложение сексуального характера, а тем более я могу ответить отказом!" – поясняет журналистка Le Monde Абнуз Шалмани.

Даже в начале карьеры Катрин Денев была своя очень смелая позиция по многим щекотливым вопросам. Количество крупных планов с поцелуями в "Шервурских зонтиках" она сразу предложила удвоить. Что это за целомудрие, сказала актриса, прочитав сценарий.

В "Дневной красавице" Денев полфильма — в борделе, в постельных сценах. Месяц целовалась с Аленом Делоном вне площадки, пока не поняла, что это часть пиар-акции его агентов. Какие только "предложения" она наверняка не получала за свою карьеру!

- Мадемуазель! Я знаком с вами не так давно, но хотел бы от вас ребенка.

Сказать "нет" в ответ — это то, что отличает сильных женщин. Француженки в своем послании в Голливуд изящно намекают на два разных стиля в подходе к знакам внимания, которые, как известно, желают женщину лишь привлекательнее. Но за океаном нет полутонов — теперь там все "черное". На церемонии траурного, судя по платьям, "Золотого глобуса" ведущая Опра Уинфри выступила с речью об угнетении женщин, которую сразу назвали президентской.

Все это после скандала с продюсером Вайнштейном, его обвинили в домогательствах 50 женщин и уволили. Обладателя двух "Оскаров" Кевина Спейси, который объявил о своей нетрадиционной ориентации, лишили наград и вырезали из фильмов. Судя по тому, как развиваются события, сексуальный вопрос действительно может стать главным политическим аргументом на выборах в США.

Комплименты, улучшающие цвет лица и заставляющий женщин летать даже на каблуках или грязные безнравственные приставания, между французскими и американскими женщинами — океан непонимания. На то же самое они смотрят совсем по-разному, потому что вкусы у женщин разные. Просто некоторые предпочитают не навязывать их всему миру.