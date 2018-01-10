Футболист "Эвертона", обвинявший соперника в расизме, подозревается в гомофобии

Футбольная ассоциация Англии (FA) подозревает футболиста английского "Эвертона" Мэйсона Холгейта в оскорблениях гомобофного характера. Сообщается, что в скором времени в отношении защитника будет открыто дисциплинарное дело.

Как уверяет Спортс.Ru со ссылкой на английское издание The Telegraph, в 2012 и 2013-х годах игрок ливерпульского клуба повздорил в своем микроблоге Twitter с одним из пользователей, в том числе отправляя своему собеседнику твиты гомофобного содержания. Известно, что аккаунт англичанина уже тогда был подтвержден как "официальный", что исключает версию о том, что оскорбления были сделаны не с его настоящей страницы. Если Холгейта признают виновным, то ему грозит несколько матчей дисквалификации.

Напомним, что 5-го января после матча "Эвертона" с "Ливерпулем" Холгейт и сам пытался уличить футболиста соперника Роберто Фирмино в расизме в свой адрес. Комизма ситуации добавляет тот факт, что Фирмино и сам является темнокожим. Тогда вина нападающего "красных" доказана не была, но футбольная ассоциация Англии рассмотрит оба инцидента и вынесет итоговые вердикты после собственных расследований.