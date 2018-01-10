Скандального продюсера Вайнштейна ударили по лицу

Американского продюсера Харви Вайнштейна, ставшего фигурантом громкого сексуального скандала, публично оскорбили в ресторане в пригороде города Финикс (штат Аризона) и дважды ударили по лицу.

Как передает ТАСС, об этом сообщило издание TMZ, опубликовав запись, на которой мужчина по имени Стив дважды ударил Вайнштейна по щеке и обругал его, обвиняя его в недопустимом поведении по отношению к женщинам, после чего указал ему на дверь.

После этого продюсер вместе со спутником ушли.

По данным издания, инцидент произошел в одном из ресторанов сети Elements 9 января, где Вайнштейн ужинал в этом заведении вместе со своим консультантом, помогающим ему воздерживаться от алкоголя.

Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся осенью 2017 года, когда его обвинили в сексуальных домогательствах около 50 женщин, среди которых были такие известные актрисы как Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

В итоге Вайнштейну пришлось уйти из совета директоров его продюсерской компании Weinstein Company, он был исключен из членов Американской академии киноискусств, присуждающей премию "Оскар", а также из Гильдии продюсеров Америки.

После этого в США началась компания обвинений в домогательствах в адрес известных лиц. В приставаниях и сексуальных домогательствах обвинили актеров Сильвестра Сталонне, Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, журналиста Марка Халперина, экс-президента США Джорджа Буша-старшего и многих других.