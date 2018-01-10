Ралли "Африка Эко Рейс". Экипаж Васильева после восьмого этапа потерял лидерство

Экипаж российского гонщика Константина Васильева и его штурмана Константина Жильцова, выступающего на Мини, по итогам восьмого этапа финишировал на 14-м месте. Россияне преодолели текущий спецучасток общей протяженностью 438,91 километра за 5 часов 59 минут и 10 секунд. Эта неудача лишила их первого места в общем зачете внедорожников и грузовиков.

Первыми к финишу приехали основные конкуренты россиян – французы Матье Серрадори и Фабиан Люркин на LCR 30, преодолевшие дистанцию за 4 часа 36 минуты 57 секунд. Также на пьедестале расположились еще две команды, состоящие из французских гонщиков – вторыми финишировали Давид Жерар и Паскаль Делакур на "Оптимусе" (с отставанием в 23.06 секунд), третьи – Жан и Рабха Жульен ("Оптимус", отставание 26.00 секунд).

В общем зачете пара Серрадори/Люркин теперь опережает Васильева и Жильцова на 1 час 5 минут 50 секунд. Замыкают тройку лидеров Паскаль Томасс и Паскаль Ларрок, выступающие на "Оптимусе". Их отставание составляет 2 часа 48 минут 45 секунд.