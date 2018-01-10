Главы генштабов России и США обсудили обстановку в Сирии

Ситуация в Сирии обсуждалась в ходе телефонного разговора начальника российского Генштаба генерала армии Валерия Герасимова с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефом Данфордом.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщили в министерстве обороны России, подчеркнув, что помимо ситуации в Сирии обсуждались и другие аспекты двухсторонних отношений.

Предыдущий раз Герасимов беседовал со своим американским коллегой 6 декабря 2017 года. Тогда Сирия тоже доминировала в разговоре.

В начале декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ заявил, что российские военные готовы помочь Пентагону в уничтожении боевиков в западных районах Ирака.

27 декабря Герасимов обвинил США в том, что они ведут подготовку террористов ИГИЛ ("Исламское государство", запрещена в РФ) на своей базе в сирийском городе Эт-Танф.