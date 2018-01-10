КХЛ. "Торпедо" прервало неудачную серию победой над "Нефтехимиком"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нижегородское "Торпедо" одержало победу над "Нефтехимиком" из Нижнекамска. Итоговый счет 4:2. Этот успех позволил подопечным Петериса Скудры прервать неудачную серию из шести подряд проигранных матчей.

Примечательно, что дважды по ходу поединка в счете вели хоккеисты гостей (шайбы на счету Якимова и Бикмуллина), но каждый раз хозяева усилиями Даугавиньша и Григорьева отыгрывались. Победы же "Торпедо" добилось в заключительные десять минут игры: на 54-й минуте Григорий Желдаков вывел свою команду вперед, а за девять секунд до финальной сирены Михаил Жуков поставил точку в поединке – 4:2, победа нижегородцев.

В другом поединке череповецкая "Северсталь" встречалась с "Салаватом Юлаевым" и несмотря на то, что по ходу игры вела со счетом 2:0 (Кагарлицкий, Яшин), умудрилась упустить преимущество и завершить основное время вничью 2:2. За уфимцев двумя забитыми голами отметился Антон Бурдасов.

Но уже спустя минуту после старта овертайма Руслан Карлин из "Северстали" все-таки склонил чашу весов в пользу своего коллектива, и принес победу со счетом 3:2.