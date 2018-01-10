Хоккеистки России пробились в полуфинал молодежного чемпионата мира-2018

Женская сборная России по хоккею вышла в ½ финала молодежного чемпионата мира-2018, который проходит в подмосковном Дмитрове. В четвертьфинальном поединке россиянки одержали победу со счетом 2:0 над командой Финляндии. Забитыми шайбами в составе российской сборной отличились Мария Александрова и Дарья Белоглазова.

В полуфинале россиянкам предстоит встреча с командой Швеции. Матч пройдет 12-го января. Напомним, что на групповом этапе сборная России уже играла о шведками и проиграла со счетом 0:2.