"Дакар". Экипаж Николаева победил на пятом этапе, упрочив лидерство в общем зачете

Экипаж российской команды "Камаз-мастер" во главе с Эдуардом Николаевым одержал победу на пятом этапе ралли-марафона "Дакар" в классе грузовиков. Гонка проходит в Южной Америке. Россиянин вместе со своими помощниками Евгением Яковлевым и Владимиром Рыбаковым смог преодолеть спецучасток длиной 234 километра за 3 часа 37 минут 12 секунд.

Следом за российским лидером расположился белорусский гонщик Сергей Вязович на "Мазе" (отставание – 6 минут 23 секунды) и представитель Нидерландов Тон ван Генугтен на "Ивеко", отставший на 12 минут 57 секунд.

В общем зачете Николаев сохранил первую строчку. Теперь его время составляет 15 часов 59 минут 39 секунд, что позволяет ему опережать идущего вторым аргентинского гонщика Федерико Вильягру на 58 минут 5 секунд. Таким образом, россиянин увеличил свое преимущество более чем на 20 минут по отношению к своему преследователю – ранее россиянин опережал Вильягру на 36 минут 55 секунды.