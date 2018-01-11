Водителю, окатившему мать с детьми водой из лужи, грозит штраф в пять тысяч фунтов

Стражи порядка из британского Кембриджа ищут водителя, облившего из лужи местную жительницу и ее детей. За столь безобидный, на первый взгляд, поступок, неизвестному хулигану грозит штраф в пять тысяч фунтов (около 390 тысяч рублей), сообщает Cambridge News.

Кембриджские полицейские возбудили настоящее уголовное дело против нарушителя и просят свидетелей инцидента сообщить в полицию номер его машины. Объявление о розыске хулигана, который окатил женщину, гулявшую с коляской в сопровождении старшего сына, появилось в "Твиттере" местных представителей власти.



Полиции известно, что диаметр лужи, из которой неизвестный окатил пешеходов водой, достигал шести метров.

Впрочем, журналисты предполагают, что нарушитель мог окатить мать двоих детей грязной водой не специально, а просто потому, что спешил. Неизвестно, однако, как это обстоятельство может сказаться на возможном наказании для автомобилиста.

"Закон о лужах" был введен в Британии в 1988 году. Обычно такого рода хулиганства считаются административными правонарушениями.