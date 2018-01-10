Свидетельствовать в CAS против российских олимпийцев Родченков будет дистанционно

Главный информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков выступит свидетелем на предстоящих слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), которые будут посвящены пожизненно забаненным российским спортсменам. Об этом сообщил адвокат экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Джим Уолден.

"Родченков будет свидетелем, но дистанционно", — приводит слова адвоката ТАСС со ссылкой на издание FAZ.

Напомним, что 9-го января CAS зарегистрировал 42 апелляции от российских спортсменов на решение дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), согласно которому эти атлеты не смогут принимать участие в Олимпийских играх. Также их результаты сочинских Игр были признаны аннулированными.

Сами жалобы будут рассматриваться судом с 22-го по 28-е января, а окончательное решение будет принято 31 января. При этом заключительным сроком подачи заявок для участия в Олимпиаде является 28 января, что в случае с оправдательным вердиктом россиян ставит под сомнение их участие в южнокорейских Играх. Впрочем, Александр Жуков в этом вопросе не видит проблем.