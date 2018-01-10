Появилось видео с места тройного ДТП на Кутузовском проспекте

Две полосы движения оказались заблокированы на Кутузовском проспекте столицы в вечерний час пик из-за столкновения трех машин в районе станции метро "Кутузовская". Очевидец снял на видео последствия ДТП, ставшего причиной большой пробки, практически парализовавшей движение по проспекту в сторону области от набережной Тараса Шевченко и до Третьего транспортного кольца.

Первоначально в районе дома №35 слегка задели друг друга владельцы Toyota и BMW, однако спустя несколько минут, пока владельцы транспортных средств обсуждали произошедшее, в стоявший на полосе с включенной "аварийкой" немецкий кроссовер сзади врезался красный Mercedes-Benz. Управлявший им мужчина, как свидетельствует обнародованная запись с камеры наблюдения, двигался на высокой скорости и то и дело перестраивался из полосы в полосу, однако во время очередного маневра не заметил из-за ехавшего перед ним автомобиля препятствие в виде BMW.

В последний момент владелец Mercedes нажал на тормоз, но избежать столкновения ему не удалось. От удара легковушка отлетела в сторону и совершила виток вокруг своей оси, зацепи стоявшего рядом водителя кроссовера.

Виновник аварии отделался незначительными травмами, тогда как водителя BMW, в салоне которого находились трое детей, госпитализировали.

"Много скорых, также замечена одна иномарка с чёрными номерами — военные", — отметил очевидец, снявший на видео последствия ДТП.