КХЛ. "Ак Барс" вышел в плей-офф, "Спартак" в овертайме проиграл "Сочи"

Московский "Спартак" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке уступил со счетом 2:3 хоккеистам "Сочи".

Спартаковцы открыли счет первыми, когда на девятой минуте игры Артем Воронин распечатал ворота Константина Барулина. Долгое время этот счет держался, но на 26 минуте нападающий южан Сергей Шмелев выровнял положение. В ответ на это в самом начале третьего периода Лукаш Радил вновь вывел москвичей вперед. Впрочем, за семь минут до конца матча Андрей Иванов из "Сочи" сделал счет 2:2, тем самым переведя игру в овертайм.

Дополнительное время матча шло к концу, но за 17 секунд до финальной сирены сочинец Евгений Лапенков поразил ворота "красно-белых" и принес победу своему клубу– 3:2.

После поражения на счету "Спартака" 75 очков и 7-е место, "Сочи" имеет 80 баллов, занимая 6-ю строчку в Западной конференции.

В еще одном, заключительном поединке игрового дня "регулярки" КХЛ казанский "Ак Барс" гостил в Риге и смог одержать крупную победу (4:1). Хозяева льда благодаря усилиям Карла Столлери вышли вперед уже на девятой минуте игры, но в дальнейшем подопечные Зинетулы Билялетдинова четырежды поражали ворота рижского клуба. Голы на счету Владимира Ткачева, Антона Ландера, Джастина Азеведу и Атте Охтамаа.

Победа позволила набрать "Ак Барсу" 91 пункт, удержать первую строчку и обеспечить себе выход в плей-офф КХЛ. Рижское "Динамо" замыкает турнирную таблицу Запада, имея в своем активе 43 очка.