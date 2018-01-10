В Париже ограблен ювелирный магазин на 4,5 миллиона евро

В Париже группа из пяти грабителей совершила нападение на ювелирный магазин при гостинице Ritz вечером в среду, 10 января. Были похищены драгоценности на сумму 4,5 миллиона евро. О происшествии сообщил телеканал BFM.

Как уточняется, преступники разбили витрины бутика пожарными топорами. Троих задержали охранники и вызванные полицейские. Два скрылись с места происшествия с добычей.

На Вандомской площади в Париже, где расположено здание гостиницы Ritz, находятся бутики крупнейших французских ювелирных фирм. В течение пяти последних лет грабители многократно совершали на них дерзкие нападения, напоминает ТАСС. При этом в большинстве случаев никого не удавалось задержать на месте преступления.

Во всех бутиках установлены новые системы безопасности, значительно усилена охрана. Все магазины, а также все подходы к площади оснащены телекамерами наблюдения. Но ограбления продолжаются, особенно в период до и после праздников. Грабителей не смущает даже тот факт, что рядом с гостиницей Ritz на этой же площади находится министерство юстиции Франции.