Самолет без переднего шасси экстренно приземлился в Варшаве

Следовавший из Кракова самолет авиакомпании LOT с 59 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в аэропорту Варшавы — у лайнера не вышла передняя стойка шасси, сообщает Radio Poland. Очевидец снял на видео спасательную операцию.

Принадлежащее национальному польскому перевозчику воздушное судно на земле встречали несколько нарядов пожарных. Около семи часов вечера по местному времени (примерно 21:00 мск) самолет Bombardier с 59 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту высек сноп искр при соприкосновении корпусом с взлетно-посадочной полосой. По предварительной версии, у лайнера не вышла стойка переднего шасси.

Приземление прошло успешно, никто из людей не пострадал, однако аэропорт закрыли на четыре часа, поскольку борт перекрыл обе ВПП. Представители воздушной гавани посоветовали пассажирам сверятся с онлайн-табло вылета и прилета рейсов на сайте аэропорта.