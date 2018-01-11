Фото в футболке сборной по футболу: стал ли Ассанж гражданином Эквадора?

Джулиан Ассанж якобы стал гражданином Эквадора. Об этом сообщила местная пресса. Впрочем, в МИДе этой страны ничего не подтвердили, но и не опровергли, передает "Россия 24".

Основатель WikiLeaks тем временем опубликовал на своей странице в Twitter фотографию в футболке сборной Эквадора. До этого Ассанж хранил двухнедельное медийное молчание. Его сторонники даже заговорили о похищении.

Стоит напомнить, что основатель WikiLeaks находится в посольстве Эквадора в Лондоне уже пять лет, не покидая его.