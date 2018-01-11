Число погибших в результате оползней в Калифорнии возросло до 15

Число погибших во время схода оползня в Калифорнии уже достигло 15 человек, передает "Россия 24". Селевые потоки сошли с гор из-за ливней. Сильнее всего пострадали округа Лос-Анджелес и Санта-Барбара. Там разрушены десятки домов, затоплены автодороги. В этих же районах в начале зимы бушевали лесные пожары. По мнению специалистов, огонь как раз уничтожил растительность, которая могла бы задержать сход оползней.