В США хакер 13 лет следил за тысячами людей через зараженные компьютеры

Житель Огайо Филлип Дурачински через зараженные компьютеры в течение 13 лет следил за тысячами людей. Также он использовал программу слежения. Об этом сообщили представители министерства юстиции США.

Дурачински обвиняют по 16 пунктам. Согласно обвинению, хакер разработал вирус Fruitfly, позволявший ему контролировать зараженные компьютеры и файлы на них, перехватывать данные клавиатуры, делать скриншоты с экранов, удаленно включать микрофоны и камеры на компьютерах и записывать аудио и видео.

По информации министерства юстиции, хакер воровал персональные данные пользователей, в том числе банковские, налоговые и медицинские данные, фотографии. Также Дурачински подслушивал и подсматривал за владельцами зараженных компьютеров. В одном из случаев он скачал несколько миллионов порнографических картинок с компьютера одной из жертв, включая порнографию с детьми, передает РИА Новости.

Теперь обвиняемому хакеру грозит многолетний тюремный срок.