Россияне Василевский, Кучеров и Овечкин сыграют в Матче звезд НХЛ

В Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие три российских хоккеиста: игроки "Тампы Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров, Андрей Василевский, а также Александр Овечкин из "Вашингтон Кэпитэлз". Матч состоится 29 января в американском городе Тампа. Отметим, что местная команда будет представлена больше остальных.

Об этом сообщает официальный сайт НХЛ, который опубликовал полные списки всех четырех дивизионов матча.

Стоит отметить, что помимо российских легионеров "молний" в состав Атлантического дивизиона войдут игроки "Тампы" Виктор Хедман и Стивен Стэмкос, последний из которых выбран капитаном дивизиона, Александр Барков ("Флорида Пэнтерз"), Джек Айкел ("Баффало Сэйбрз"), Брэд Маршалл ("Бостон Брюинз"), Остон Мэттьюс ("Торонто Мэйпл Лифз"), Майк Грин ("Детройт Ред Уингз"), Эрик Карлссон ("Оттава Сенаторз") и Кэри Прайс ("Монреаль Канадиенз"). Главным тренером назначен Джон Купер из "Тампы".

Столичный дивизион будет тренировать Барри Тротц из "Вашингтон Кэпитэлз". Также столичную команду представит Александр Овечкин, ставший капитаном команды, и Брэйден Холтби. Также в список попали Джон Бэйли и Джон Таварес(оба — "Нью-Йорк Айлендерс"), Сидни Кросби и Крис Летанг из "Питтсбург Пингвинз", Клод Жиру из "Филадельфии Флайерз", Тэйлор Холл ("Нью-Джерси Дэвилз"), Ноа Ханифин ("Каролина Харрикейнз"), Сет Джонс ("Коламбус Блю Джекетс") и Хенрик Лундквист из "Нью-Йорк Рейнджерс".

В Центральный дивизион вошли Патрик Кейн ("Чикаго Блэкхоукс"), Нэйтан Маккинон ("Колорадо Эвеланш"), Брэйден Шенн и Алекс Пьетранджелло из "Сент-Луис Блюз", Тайлер Сегин и Джон Клингберг (оба — "Даллас Старз"), Блэйк Уилер и Коннор Хеллебайк из "Виннипег Джетс", а также капитан дивизиона Пи-Кей Суббан и Пекка Ринне из "Нэшвилл Предаторз". Руководить командой будет Питер Лавиолет также из "Нэшвилла".

Наконец, в состав Тихоокеанского дивизиона попали Брок Безер из "Ванкувер Кэнакс", Джонни Годро ("Калгари Флэймз"), Анже Копитар, Джонатан Куик, Дрю Даути (все – "Лос-Анджелес Кингз"), выбранный капитаном Конор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз"), Джеймс Нил и Марк-Андре Флери (оба – "Вегас"), Рикард Раккель из "Анахайм Дакс", Брент Бернс из "Сан-Хосе Шаркс" и Оливер-Экман Ларссон из "Аризоны Койотс". Тренером дивизиона будет Жерар Галлан из "Вегаса".