Госдеп США рекомендует своим гражданам пересмотреть поездки в Россию

Госдепартамент США презентовал сайт с интерактивной картой для путешественников. На портале размещена интерактивная карта, на которой все страны мира разделяются по уровням безопасности для поездок американцев. Россия и Нигер включены в третью группу государств, поездки в которые стоит пересмотреть.

Всего на карте четыре группы стран. В первой, самой благополучной с точки зрения посещений гражданами США – страны Восточной и Северной Европы, а также почти все бывшие республики Советского Союза. Во второй группе – государства, в которых американцам следует соблюдать повышенную осторожность. Третья категория – страны, поездки в которые гражданам США необходимо пересмотреть. В этой группе находится и Россия. Также там есть Нигер, Турция, Пакистан и Чад.

Афганистан, Ирак, Иран, Ливия и КНДР – в четвертой группе, в страны которой американцам ездить вообще не рекомендуется.

Ранее сообщалось, что Демократическая партия США обнаружила влияние России в 19 странах Европы, напоминает газета "Известия".