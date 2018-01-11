Футболист "Арсенала" Санчес договорился с "Манчестер Сити"

Чилийский нападающий лондонского "Арсенала" Алексис Санчес успешно провел обсуждение деталей личного контракта с "Манчестер Сити". Теперь футболист стал еще ближе к переходу в стан "горожан".

Известно, что последнее слово о дальнейшей судьбе Санчеса остается за "Арсеналом". Но, как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на журналиста Танкреди Палмери, перед боссами лондонского клуба стоит непростой выбор: отпустить игрока в стан прямого конкурента за 20 миллионов евро в текущее трансферное окно или же оставить чилийца до лета, при этом потеряв еще и в деньгах. По окончанию сезона у игрока истекает контракт, что делает его свободным агентом.

Напомним, что в матче Кубка английской лиги против "Челси" главный тренер "канониров" Арсен Венгер оставил Санчеса в запасе, выпустив лишь в середине второго тайма.