The Guardian: для сдерживания России США собираются создать новую ядерную боеголовку

Для сдерживания России США собирается создать новую ядерную боеголовку. Британская газета The Guardian сообщает, что Белый дом хочет ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать боеголовку малой мощности для ракет Trident.

Издание ссылается на бывшего высокопоставленного сотрудника Совета нацбезопасности. По его данным, Пентагон подготовил доктрину. Такое вооружение должно вызвать беспокойство у Москвы, Пекина и Пхеньяна.

Реакция Владимира Путина уже известна. Президент поднимал эту тему на коллегии Минобороны, передает "Россия 24". По его словам, США планомерно разрушают существующий в этой области договор, и безопасности миру это точно не прибавит.