Минюст США потребовал от RIA Global зарегистрироваться в качестве иноагента

Минюст США потребовал, чтобы компания RIA Global, партнер агентства Sputnik в Америке, прошла регистрацию в качестве иностранного агента, передает "Россия 24".

В официальном письме говорится, что базирующаяся в США российская компания RIA Global занималась политикой на американской территории. Требование уже прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она иронично сказала "спасибо" Минюсту за то, что оно, "по крайней мере, не обвинило компанию в расизме и домогательствах".

В конце 2017 года такую регистрацию обязали пройти телеканал RT America.