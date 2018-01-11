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11 января 201803:23

Руководство аэропорта имени Кеннеди вызвали в суд за безобразное обращение с багажом

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Руководству оператора международного аэропорта имени Джона Кеннеди вручили повестку в суд за безобразное обращение с багажом.

Пассажиров возмутили кадры, на которых видно, что после снежного коллапса в аэропорту "зависли" сотни чемоданов. Их побросали прямо в грязь под открытым небом, передает телеканал "Россия 24". Владельцы багажа считают, что сырость может уничтожить вещи, чемоданы также могут украсть. Или, что еще хуже, в них свободно можно подбросить взрывное устройство.

В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке американская и китайская авиакомпании не вернули пассажирам 4,6 тысячи единиц багажа, скопившихся в аэрогавани во время длительных сбоев в воздушном сообщении на прошлой неделе и в начале этой. Такие данные сообщила телекомпания NBC.

Как уточняется, американский авиаперевозчик Delta Air Lines не успел вернуть своим клиентам около 3,8 тысячи единиц багажа. Авиакомпания отметила в заявлении, что в настоящее время Delta продолжает работать над тем, чтобы воссоединить потребителей с их багажом, выдачу которого задержали в последние дни из-за неблагоприятной погоды и прорыва водопровода в Нью-Йорке.

Китайский авиаперевозчик Air Chine не вернул пассажирам еще 800 единиц багажа, передает ТАСС. Представители компании пока никак не прокомментировали произошедшее.

4 января текущего года аэропорт имени Джона Кеннеди временно прекратил прием и отправку рейсов во время снегопада. Несмотря на то, что работа аэропорта возобновилась на следующий день, он до 9 января принимал и отправлял рейсы с огромными задержками. Также причиной этого стал и прорыв водопровода в четвертом терминале аэропорта 7 января. Из-за аварии был подтоплен первый этаж здания и прекращен прием международных рейсов. В связи с аварией пришлось частично эвакуировать пассажиров.

По информации специализированного портала FlightAware, который отслеживает передвижения воздушных судов, аэропорт имени Джона Кеннеди 8 января отменил 129 рейсов и отложил 288.

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