ММА. Бой Федора Емельяненко с Миром состоится 21 апреля

Стала известна точная дата поединка российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко с американцем Фрэнком Миром за чемпионский пояс Лиги Bellator в тяжелом весе. Бой пройдет 21 апреля в американском Роузмонте (штат Иллинойс, США).

Об этом сообщил "Спорт-экспресс" со ссылкой на OSN Sports. Именно эта телекомпания является владельцем прав на показ боев этого турнира.

Отмечается, что противостояние этих бойцов входят в список "поединков мечты". Помимо них в соревнованиях также участвует еще два представителя США: Мэтт Митрион и Рой Нельсон.

Напомним, что "Последний император" провел 41 поединок, из которых выиграл в 36.