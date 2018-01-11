Из-за ливней на Гаити не менее шести человек погибли

Ливни, не прекращающиеся уже несколько дней, привели к сильным наводнениям на северо-востоке Гаити. По информации Управления гражданской защиты, стихия унесла жизни не менее шести человек.

Полностью разрушены десятки домов, многие крестьяне потеряли весь свой урожай, передает ТАСС.

По прогнозам метеорологов, сильные дожди будут идти в стране еще в течение нескольких дней. Власти просят людей соблюдать осторожность и подготовиться к эвакуации.

В условиях практически полного отсутствия инфраструктуры в городах (в частности ливневой канализации) сильные дожди часто приводят к затоплению целых районов и гибели людей на Гаити.

Гаити с населением около 10,6 миллиона человек – беднейшее государство Западного полушария. В 2010 году в стране произошло мощнейшее землетрясение, жертвами которого стали более 220 тысяч человек. В том же году на Гаити разразилась эпидемия холеры. В октябре 2016 года жизни около тысячи гаитян унес ураган "Мэтью".