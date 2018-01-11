СМИ: футболист "Рубина" М'Вила близок к подписанию контракта с французским "Сент-Этьеном"

Футболист казанского "Рубина" Янн М'Вила находится на стадии переговоров о контракте с французским клубом "Сент-Этьен". Сообщается, что игрок уже находится во Франции и согласовал условия контракта с руководством клуба.

Известно, что соглашение француза будет рассчитано на два с половиной года, сообщает РИА Новости со ссылкой на французскую газету L'Equipe. При этом подчеркивается, что у игрока еще имеется действующий контракт с казанцами, однако из-за задержек по зарплате М'Вила уже подал на "Рубин" жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА). При помощи организации футболист надеется расторгнуть свое соглашение с клубом из столицы Татарстана. Только в случае положительного исхода этого спора полузащитник сможет стать игроком "Сент-Этьена".

За "Рубин" М'Вила выступает с 2012-го года. В его активе 80 матчей, 3 забитых гола и 4 голевые передачи.