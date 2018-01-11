Толстой: делегация РФ не поедет на сессию ПАСЕ

Россия не будет направлять свою делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он подчеркнул, что в регламент ПАСЕ не были внесены поправки о защите прав национальных делегаций от дискриминации. При этом Россия продолжит вести консультации с членами ассамблеи для того, чтобы убедить, что "любая дискриминация национальных делегаций прежде всего наносит ущерб самой организации".

Кроме того, Толстой прокомментировал возможность приглашения в Москву членов Президентского комитета ПАСЕ для обсуждения будущего взаимодействия России и Совета Европы. По его словам, "это будет зависеть от того, как пройдет этап консультаций, который будет после январской сессии".

"Встречаться просто ради того, чтобы встречаться, это неправильно", — заявил он.

В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В ответ РФ заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на таких условиях. Летом 2017 года Россия заявила о приостановке выплаты своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием своей делегации. Как сообщает ТАСС, Москва предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий национальные делегации.