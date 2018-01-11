Джулиан Ассанж может стать гражданином Эквадора

Министерство иностранных дел Эквадора пока не торопится официально подтвердить информацию о том, что Джулиан Ассанж получил гражданство латиноамериканской республики. Накануне появились сообщения о том, что основателю WikiLeaks уже выдали удостоверение личности гражданина Эквадора. Кроме того, в Лондоне готовятся к тому, что Ассанж наконец покинет здание посольства, в котором он получил убежище 6 лет назад.

Джулиан Ассанж в футболке национальной сборной Эквадора. Эта фотография появилась в Twitter вместе с сообщениями о новом гражданстве основателя WikiLeaks. Хотя он теперь зарегистрирован как житель столицы Эквадора Кито, его реальный адрес все еще в центре Лондона, в эквадорском посольстве, куда пять с половиной лет назад он пришел с просьбой о политическом убежище и с тех пор отсюда ни разу не выходил. Разница в том, что теперь министерство иностранных дел Эквадора отстаивает его интересы уже не как беженца, а как гражданина своей страны.

"Мы подтверждаем, что будем продолжать поиски решений в деле гражданина Джулиана Ассанжа в соответствии с нормами и процедурами международного права, а также взаимодействуя с Соединенным королевством Великобритании, с которым мы сохраняем наилучшие дружеские и деловые отношения", — отметили в посольстве Эквадора.

Все говорит о том, что Эквадор очень хочет эту проблему решить. Насколько известно, гражданство было предоставлено Ассанжу еще в декабре. Но информация о нем появилась только сейчас, вслед за выступлением министра иностранных дел Эквадора Марии Эспиносы, которая заявила о поиске международных посредников для переговоров с Лондоном о судьбе основателя WikiLeaks.

Причины, из-за которой формально началось преследование Ассанжа, уже давно не существует. В Швеции в прошлом году сняли выдвинутые против него обвинения в преступлениях сексуального характера. Да и само преследование эксперты ООН признали незаконным. Но в Лондоне утверждают, что Ассанж, укрывшись в посольстве Эквадора, нарушил назначенные английским судом условия залога, и если он попытается выйти из своего убежища, то ему здесь угрожает арест. Ассанж опасается возможной экстрадиции в США, где ему не могу простить разглашения сотни тысяч секретных документов Госдепартамента и министерства обороны.



У стен посольства Эквадора в Лондоне по-прежнему тишина. Но поскольку в истории с Ассанжем уже было немало сюрпризов, здесь, на всякий случай, заготовлены турникеты, которыми обычно отгораживают прессу.