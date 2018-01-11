Строительство железнодорожной части Крымского моста выходит на новый уровень

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Российский Крым 3 часа назад
Строительство железнодорожной части Крымского моста выходит на новый уровеньЧитайте нас в Telegram
Несмотря на холод и ветер, работы по строительству железнодорожного моста над Керченским проливом ведутся круглосуточно. Уже сейчас установлены почти все сваи и до конца зимы будет сооружена большая часть проемов над акваторией. Это будет самый длинный железнодорожный мост в стране — 19 километров. В самой высокой точке он достигнет 35 метров.
Удары гидромолота заглушают шум прибоя. На стройке века погружают последние сваи — на рекордную глубину более 100 метров. Это будет основание железнодорожной части Крымского моста, возведение которой выходит на новый уровень.
Стройка всё дальше уходит в море, где одна за другой из воды вырастают опоры железнодорожного моста. Именно они и будут удерживать на себе огромный вес пассажирских поездов и многотонных грузовых составов.
Их собирают, объединяя в блоки, — массивные детали пролётных строений. От берега, постепенно набирая высоту, совсем скоро они начнут движение к фарватеру, чтобы соединиться с аркой.
В экстремально рекордные сроки, в сложнейших погодных условиях Крымский мост, что станет самым протяженным в стране, возводят 24 часа в сутки.
Дорога, что соединит два берега одной страны, готовый участок длиной 400 метров. Дорожное полотно — из нескольких слоев асфальта, специальные барьерные ограждения, здесь даже смонтированы мачты освещения. Осталось лишь нанести разметку. Первые автомобили по Крымскому мосту проедут уже в этом году.
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