Бунт челноков: украинцы перекрыли границу с Польшей

В Киеве продолжается скандал, вызванный поправками, внесенными в Налоговый кодекс Петром Порошенко. Подъезды к нескольким пропускным пунктам на границе Украины и Польши по-прежнему перекрыты митингующими. Новые пошлины уничтожают челночную торговлю – источник дохода десятков тысяч украинцев.

Очередь из машин в десяти километрах от украино-польской границы, а на зебре бесконечная вереница пешеходов. За всем происходящим со стороны наблюдает полиция Незалежной, но не вмешивается. У многих из тех, кто не за рулем, но весь день на дороге, в руках плакаты с требованием отменить новые поправки в Налоговом кодексе, по которому теперь тем, кто часто ездит по безвизу в Польшу, нужно платить пошлину или оставаться там минимум на два дня.

Перекрыли дороги во Львовской области. Для многих, кто живет в приграничной зоне, челночные заезды в Европу – это единственный способ выжить. "Основной капитал, который есть на Западной Украине, это контрабанда. Давайте честно говорить. За счет того, что они поехали подешевле купили в Европе, подороже продали на Украине. И поэтому они пытаются протестовать", — говорит президент ассоциации "Будущее страны и развитие публичной дипломатии" Юрий Кот.

С 1 января этого года на Украине вступили в силу новые поправки в Налоговый кодекс. Теперь для тех, кто был за границей меньше суток и привез товары дороже общей стоимости 50 евро, должен заплатить пошлину. "Подобные поправки максимально усложняют передвижение мелких партий товаров, которые можно перенести в сумке или перевезти в легковой машине. Специально создаются подобные вещи, чтобы люди не могли этим заниматься, чтобы уничтожить мелкий и средний бизнес в угоду крупному бизнесу", — поясняет Кот.

В результате люди перекрыли три дороги, ведущие к польской границе, и только через каждые 30 минут пускают по 10 машин. Политологи уверены, что украинские власти сейчас такими налоговыми нововведениями ищут новые способы наполнить бюджет страны. "Учитывая дефицит украинского бюджета, а также тот факт, что в 2020 году придется платить огромные деньги за кредиты по линии МВФ, которые украинские власти охотно брали в 2014-2015 годах, то, естественно, они ищут все возможные способы, как заполнить зияющую дыру в бюджете", — поясняет заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

Эксперты склонны полагать, если власти страны не изменят свой курс, то подобные протестные акции будут только нарастать, и к жителям Львовской области присоединятся и другие регионы, как Западной Украины, так и Восточной.