Павел Ростовцев: наш тренерский цех – динозавры биатлона

Трехкратный чемпион мира по биатлону и экс-тренер сборной России Павел Ростовцев заявил журналистам, что в последнее время находит все больше подтверждений мнению, что наши тренер работают по устаревшим методикам. Отсюда и неудачи российских "стреляющих лыжников".

Ростовцев попытался дать свои объяснения тем результатам, что наблюдаются у сборной России на Кубке мира вот уже второй месяц. "На самом деле нет, потому что все, что сейчас происходит, вполне ожидаемо, — цитирует Ростовцева РИА Новости. – Я бы отметил здесь две причины. Первая заключается в том, что у наших спортсменов и тренеров нет заточенности на тяжелую многолетнюю работу. А именно такая работа приносит продолжительный результат".

По словам эксперта, методическая база наших тренеров – та, что работала во времена Александра Привалова, Александра Тихонова, Владимира Аликина и даже Сергея Чепикова, Сергея Тарасова и Владимира Драчева, сегодня уже не работает: "И дело даже не в том, что она устарела. Просто биатлон стал другим. Более скоростным, более силовым, более агрессивным".

"Я немножко приболел под Новый год – лежал дома и первый раз в жизни посмотрел свой победный спринт и пасьют 2001 года на чемпионате мира в Поклюке. Могу сказать, что даже движения сейчас в биатлоне изменились. Так, как бежали мы, борясь с соперниками, как бежала вся тогдашняя элита, так уже не бегают. Все стало интенсивнее, жестче, изменилась техника, характер движений. Но ведь произошло это не просто так, но в том числе и потому, что люди стали иначе тренироваться".

"Мне кажется, что мы до сих пор не можем отойти от прежнего биатлонного менталитета с громадными объемами в определенных фазах подготовки. Сначала мы должны выполнить эти объемы, потом "поскоростить", поймать легкость, выйти через старты на какую-то оптимальную форму и там уже начинать соревноваться всерьез", — говорит экс-биатлонист.

По его словам, мир давно стал работать по-другому: "Как? Я, к сожалению, досконально этого не знаю. У нас была попытка перенять подобный опыт через Вольфганга Пихлера, но этого специалиста наше биатлонное сообщество не приняло, задавило, не позволило работать в том ключе, что он предлагал".

"Вольфганг – очень сильный специалист, масштабная личность, лидер, — считает Ростовцев. – С ним было нелегко работать, но очень интересно. А сегодня я смотрю на результаты молодых шведских девчонок и думаю о том, что еще три года назад никто вообще не знал, кто такая Линн Перссон или Мона Брорссон. Но они обыгрывают всех российских девочек".

"Я однажды спросил Вольфганга о его новой команде – как раз перед началом нынешнего сезона. И он ответил, что секрет один – супердисциплина и супермотивация. Никого из спортсменок не приходится заставлять работать, в чем-то убеждать. Дал задание — оно выполняется. У нас же все начиналось с абсолютного противодействия и необязательности. Я одно время даже штрафы ввел – с тем, чтобы наши спортсменки научились кнопки на своих "Поларах" нажимать и снимать показания, тренируясь дома. Они были искренне убеждены, что им это не нужно. Точнее, просто не понимали, что успех в современном спорте складывается по маленьким кирпичикам", — признается бывший тренер.

Ростовцев по-прежнему считает, что наше тренерское сообщество – это динозавры: "Меня за эти слова критиковали очень жестко и в биатлонных кругах, и в министерстве спорта, но я и сегодня могу повторить: наши тренеры работают как динозавры. И это происходит по всей стране".