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11 января 201809:25

Даниил Медведев в полуфинале теннисного турнира в Сиднее

EPA

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Накануне старта первого в сезоне турнира теннисного "Большого шлема" – Australian Open-2018, — ведущие игроки участвуют в подводящих состязаниях на Зеленом континенте и в Новой Зеландии. Россиянин Даниил Медведев стал полуфиналистом турнира в Сиднее.

Призовой фонд турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов Sydney International составляет 468 тыс. долларов. Медведев, который играл в Сиднее в квалификации, в четвертьфинале в двух партиях переиграл итальянца Паоло Лоренци – 6:3, 6:3. В матче 1/2 финала наш теннисист сыграет с еще одним представителем Италии Фабио Фоньини, "посеянным" под номером №4.

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