В Таиланде россиянин насмерть сбил британца

В Таиланде россиянин на автомобиле насмерть сбил британца.

Авария произошла в ночь на четверг на острове Самуи. 69-летний поданный Великобритании припарковал свой мотоцикл напротив одного из баров и начал переходить дорогу. В это время его сбил автомобиль, за рулем которого находился россиянин. Его скорость была так высока, что тело погибшего отбросило на 25 метров.

Как сообщает РИА Новости, место, где произошло ДТП, было плохо освещено. Виновник аварии дождался полиции и не оказал сопротивления при задержании.