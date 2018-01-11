Дакар. Чешский гонщик пришел на помощь россиянину Николаеву

Пилот российской гоночной команды "КамАЗ-Мастер" Эдуард Николаев, который сохранил лидерство в гонке "Дакар-2018", несмотря на то, что уронил машину на бархан, рассказал подробности инцидента и своего спасения. Лидеру и конкуренту помог чешский гонщик Tatra Мартин Коломы.

"Это был сложный день, — цитирует Николаева официальный сайт "КамАЗ-Мастер". – Насыщенный спецучасток с коварными дюнами. Причем они не такие большие, скорее а-ля мавританские и очень пухлые".

По словам россиянина, его машина стартовала первой: "За нами стартовал аргентинец Виллагра. Одну дюну я не смог сразу взять. Начал сдавать назад. Там был уступ, и в него провалилось колесо. Машина завалились. Даже не сказал бы, что упали на бок. А именно завалились на угол крыши. Конечно, уже сами не могли выехать".

Но к российскому "КамАЗу" практически сразу подъехал Коломы: "Он сразу моргнул, что поможет. Я очень ему благодарен, потому что ехавших сзади наших ребят нам пришлось бы ждать дольше. Мартин поставил нас на колеса очень быстро. На этом моменте потратили около 17 минут".

Дальше, как признался Николаев, он изо всех сил старался отыграть отставание: "В итоге получилось даже выиграть этап и по итогам дня нарастить отрыв в генеральной классификации от Федерико Виллагры".