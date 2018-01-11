Скандал с VIP-камерами: уволен замначальника "Матросской тишины"

После того, как в столичном СИЗО "Матросская тишина" во время проверки нашли VIP-камеры с холодильниками и большими современными телевизорами, был уволен заместитель начальника учреждения по оперативной работе. Еще три сотрудника оперативного отдела получили дисциплинарные взыскания, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Комплексные проверки условий содержания подследственных и обвиняемых были назначены по поручению директора ФСИН в декабре 2017 года. Причиной стали публикации в СМИ о том, что для представительных заключенных в СИЗО оборудованы специальные камеры.

В ходе проверки было выявлено несоответствие условий содержания подозреваемых нормам законодательства. В связи с этим начальнику УФСИН России по Москве внесено два представления об устранении нарушений.