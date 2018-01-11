Французский полузащитник Коклен сменит "Арсенал" на "Валенсию"

Полузащитник Франсис Коклен в ближайшее время покинет "Арсенал" и присоединится к "Валенсии". Подробности сделки пока не сообщаются.

Франсис Коклен отыграл за "Арсенал" шесть сезонов, провел 160 матчей. В нынешнем сезоне 26-летний француз потерял место в основном составе и решил покинуть команду. Коклен, чей контракт с лондонцами рассчитан до 2021 года, будет продан в испанскую "Валенсию".

Информацию у скором уходе Коклена подтвердил главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер. "Франсис покидает наш клуб. Он выпал из основного состава и нуждается в игровой практике. Поэтому мы не стали чинить препятствий для его ухода в "Валенсию".