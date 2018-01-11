Вдова Шаинского: тело композитора не будут кремировать

Тело композитора Владимира Шаинского не будут кремировать. Такое решение приняла его семья, так как перелет в Москву требует проведения дополнительных процедур и оформления многочисленных документов.

12 января в музыкальной студии Crown Dance в Сан-Диего пройдет прощание с композитором. По словам его вдовы Светланы, соберутся родственники, знакомые и близкие композитора. В этот вечер будет звучать музыка и песни Шаинского, воспоминания о нем. Затем тело композитора перевезут в Россию, передает ТАСС.

Изначально планировалось, что прощание с композитором в Москве состоится 16 января. Однако, по словам Светланы Шаинской, к этому времени семья не успеет подготовить все документы. Кроме того, до сих пор не решен вопрос с местом захоронения композитора, обсуждаются несколько вариантов.

"Он сам считал Россию своей родиной. При этом он любил и Россию, и Украину, и Израиль, и США — в Америке ему очень нравилось, но, тем не менее, душой он всегда был в России", — сказала Светлана.

В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", которая была посвящена памяти композитора, его сын сообщил, что у семьи нет возможности похоронить его в России. Поэтому организацию перелета и траурных мероприятий полностью взяли на себя российские власти.

Владимир Шаинский был доставлен в больницу Сан-Диего 15 декабря 2017 года после того, как почувствовал себя плохо, и с тех пор уже больше не приходил в сознание. Ночью 25 декабря он умер на 93-м году жизни.