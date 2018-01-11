Иерархия и конспирация: в Коми осуждены 23 члена межрегиональной "якудзы"

Организаторов и участников межрегионального преступного сообщества, у которых изъяли более 46 кг наркотических средств, суд в Коми приговорил к длительным срокам заключения, передает "Интерфакс". Всего осуждены 23 человека.

По информации пресс-службы регионального МВД, группировка вела незаконную деятельность в 11 регионах России и занималась сбытом синтетических наркотиков через тайники-закладки.

В преступное сообщество входили десять жителей Коми из Сыктывкара, Ухты и Сысольского района. ОПГ отличалось иерархичной структурой и высокой степенью конспирации, чем-то напоминая знаменитую японскую мафию Якудза. Бандиты сбывали наркотики в особо крупном размере по всей России, используя Интернет и электронные платежные системы.

К примеру, в ноябре 2015 года в аэропорту Домодедово были обнаружены и изъяты из незаконного оборота две посылки с 5 кг синтетических наркотиков.

По данным следствия, наркотики, изготовленные в Китае, завозились в Россию под видом корма для собак. После чего наркотические средства складировались в Москве, Московской области и Красноярском крае.

Сотрудниками полиции также были задержаны жители Московской и Орловской областей и Красноярского края, у которых в общей сложности было изъято более 46 кг наркотических средств.

23 членам ОПГ суд в Коми вынес обвинительные приговоры. Максимальное наказание, назначенное судом ряду участников группировки, составило 18 лет лишения свободы.