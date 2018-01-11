Велоспорт ВМХ. Призер Олимпиады из Голландии впал в кому после аварии

Голландский велосипедист Йелле ван Горком, выигравший в 2016 году серебряную медаль на летних Олимпийский играх в Рио-де-Жанейро в дисциплине ВМХ, находится в госпитале после аварии на тренировке. По словам медиков, 27-летний спортсмен поучил крайне серьезные травмы.

Ван Горком был доставлен в медицинское учреждение прямо с трассы, на которой он тренировался, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на AFP. Как сообщил представитель Федерации велоспорта Голландии, у спортсмена сломаны ребра, лицевые кости, серьезная травма головы, а также повреждения печени, селезенки и почек. Ван Горком впал в кому.