Нужно успокоиться? Поможет футболка любимого человека

Не секрет, что некоторые запахи способны вызывать воспоминания о месте или времени. Есть у них и другая суперспособность: обонятельная система человека играет роль в некоторых неврологических функциях. Недавно же исследование учёных Университета Британской Колумбии показало, что запах любимого человека способен заметно уменьшить чувство стресса и даже снизить уровень гормона стресса – кортизола.

В новом эксперементе приняли участие 86 пар, мужчин попросили "надушить" чистую футболку, нося её 24 часа. Женщинам же выпала роль "нюхачей". Исследователи учли тот факт, что представительницы прекрасного пола лучше мужчин чувствуют запахи.

Женщинам давали нюхать одну футболку из трёх: одна была чистой, вторую носил незнакомец, третью носил их партнёр. И сразу после "обонятельной процедуры" участниц подвергали нескольким стресс-тестам, включая пробное собеседование или математическое задание. У них также брались образцы слюны, чтобы отследить их уровни кортизола.

Результаты показали, что запах футболки любимого человека снижает субъективное ощущение стресса и измеримые уровни кортизола. Кроме того, если женщина правильно определяла запах партнёра, то это увеличивало эффекты, снижающие стресс.

Самое интересное – запах постороннего человека, напротив, увеличивал уровень кортизола у женщин.

"С раннего возраста люди боятся незнакомцев, особенно посторонних мужчин, поэтому, возможно, посторонний мужской запах вызывает реакцию "бей или беги", которая приводит к повышению уровня кортизола", — говорит ведущий автор исследования Марлис Хофер (Marlise Hofer). По её словам, мы даже можем не осознавать происходящее.

Прагматическим результатом исследования является предположение о том, что при разлуке близких людей можно снижать уровень стресса такими действиями – нюхать предметы одежды любимого человека.

Результаты исследования представлены в научном издании Journal of Personality and Social Psychology.

К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (www.nauka.vesti.ru) рассказывали, что женщины выбирают мужчин по запаху пота, а духи с "феромонами" не помогут привлечь противоположный пол.