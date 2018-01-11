Тема:
Обоняние и запахи 2 часа назад
Нужно успокоиться? Поможет футболка любимого человека
Запах футболки любимого человека снижает субъективное ощущение стресса и измеримые уровни кортизола.
Фото Global Look Press.
Не секрет, что некоторые запахи способны вызывать воспоминания о месте или времени. Есть у них и другая суперспособность: обонятельная система человека играет роль в некоторых неврологических функциях. Недавно же исследование учёных Университета Британской Колумбии показало, что запах любимого человека способен заметно уменьшить чувство стресса и даже снизить уровень гормона стресса – кортизола.
В новом эксперементе приняли участие 86 пар, мужчин попросили "надушить" чистую футболку, нося её 24 часа. Женщинам же выпала роль "нюхачей". Исследователи учли тот факт, что представительницы прекрасного пола лучше мужчин чувствуют запахи.
Женщинам давали нюхать одну футболку из трёх: одна была чистой, вторую носил незнакомец, третью носил их партнёр. И сразу после "обонятельной процедуры" участниц подвергали нескольким стресс-тестам, включая пробное собеседование или математическое задание. У них также брались образцы слюны, чтобы отследить их уровни кортизола.
Результаты показали, что запах футболки любимого человека снижает субъективное ощущение стресса и измеримые уровни кортизола. Кроме того, если женщина правильно определяла запах партнёра, то это увеличивало эффекты, снижающие стресс.
Самое интересное – запах постороннего человека, напротив, увеличивал уровень кортизола у женщин.
"С раннего возраста люди боятся незнакомцев, особенно посторонних мужчин, поэтому, возможно, посторонний мужской запах вызывает реакцию "бей или беги", которая приводит к повышению уровня кортизола", — говорит ведущий автор исследования Марлис Хофер (Marlise Hofer). По её словам, мы даже можем не осознавать происходящее.
Прагматическим результатом исследования является предположение о том, что при разлуке близких людей можно снижать уровень стресса такими действиями – нюхать предметы одежды любимого человека.
Результаты исследования представлены в научном издании Journal of Personality and Social Psychology.
К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (www.nauka.vesti.ru) рассказывали, что женщины выбирают мужчин по запаху пота, а духи с "феромонами" не помогут привлечь противоположный пол.
-
Собаки ощущают запах человеческого страха и начинают бояться вместе с ним2 месяца назад
-
Новое возможное решение проблемы лишнего веса: нужно перестать нюхать еду6 месяцев назад
-
Разрушен миф о слабости человеческого обоняния7 месяцев назад
-
Никакой магии: духи с "феромонами" не помогут привлечь противоположный пол10 месяцев назад
-
В борьбе с запахом пота помогут "донорские" бактерии и "гаджет-нюхач"10 месяцев назад
-
Генетики отредактировали геном мышей, чтобы сделать из них супернюхачей18 месяцев назад
-
Porsche Panamera Sport Turismo: тест-драйв самой красивой Panamera в истории
- Тест-драйв УАЗ "Профи": отвечаем на вопросы про конкурента "ГАЗели"
- Все "Лады" вновь подорожали
- Флагманского кросс-купе Audi Q8 попалось почти без камуфляжа
- В BMW устроили рекордный дрифт с дозаправкой на ходу
-
Роли Михаила Державина, смешившие до слез. Видео
- В британской школе для девочек запретили слово "девочки"
- Мария Миронова рассказала, как выбирает роли и мужчин
- В Чехии бомжа едва не сдали на мусоропереработку
- Джессика Честейн установила рекорд по неморганию
- Лемуры напали на журналиста во время репортажа. Видео
-
Спекулянты влюблены в рубль. К чему это приведет?
- Россияне устали экономить
- Где платят больше? 5 городов-миллионников России
- Fitch готово снизить оценку рейтинга РФ
- Инвесторы с оптимизмом встречают 2018 год
-
В России стартовал сбор подписей в поддержку Путина
- Рябков: заявлениями о вмешательстве в выборы США пытаются оправдать санкции
- Выборы-2018: ЦИК принял документы у самовыдвиженцев
- МИД РФ возмущен принятием Латвией закона "О статусе участника Второй мировой"
- Эдуард Малаян: слухи о вмешательстве России в выборы в Мексике – глупость
-
США накрыла климатическая бомба
- За что на самом деле сняли с самолета жену Аршавина
- На Багамах россиянин спас ребенка от акул
-
Бузова рассказала, почему не может купить себе квартиру
- От жадности до доверия: 5 ошибок арендодателей
- Жилья эконом-класса в России больше нет
- Новостройки больше не будут дешеветь
- Почему коттедж или дачу лучше покупать зимой
-
Чудеса навигации: водителей массово телепортировали за океан
- "Золотой гонщик" приехал за решетку
- На старейшей ветке московского метро удлинили поезда
- Центры госуслуг дополнят ремонтными мастерскими и кафе
- "Западные легкие" столицы пытаются спасти от застройки
- Ушел из жизни легендарный бас Большого театра
-
Злости у меня нет: как живет женщина, которой муж отрезал руки
- Собака лучше тепловизора. Как спасатели-кинологи ищут пропавших без вести
- Водитель иномарки сбил женщину с коляской на севере Москвы
- Россиянам запретили выбрасывать окурки
- Кошку, запертую в квартире после смерти хозяйки, спасли альпинисты
-
10 лучших гаджетов 2017-го
- Все про Galaxy S9: каким окажется главный Android-смартфон 2018 года
- Apple рассказала, зачем замедляет старые iPhone (и замедлит новые)
- Опубликован список худших паролей 2017-го
- Обзор Samsung Galaxy A8 (2018): "народный" флагман
-
Ученые пытаются расшифровать геном Иисуса Христа
- Инструкция: как восстановить кожу после праздников
- В России прекращено производство популярного ноотропного препарата
- Почему диета и упражнения не помогают худеть?
- Мозг мальчиков устроен иначе, чем мозг девочек
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
PS vs Xbox: топ 10 эксклюзивов-2018
- Microsoft: борьба с Meltdown и Spectre снизит производительность старых ПК
- Kodak объявила о создании собственной криптовалюты
- Люди обречены: Косплей теперь нельзя отличить от графики
- Учителя смогут посмотреть на учеников глазами убийцы
-
Математики назвали самое большое простое число
- Не просто сон: учёные разгадали, как анестезия действует на мозг
- "Кьюриосити" нашёл на Марсе нечто, похожее на окаменелые норы червей
-
Дженнифер Лоуренс играет русского шпиона. Видео
- Стоит ли смотреть "Величайшего шоумена"?
- Лучшие сериалы про любовь
- Лучшие комедии 2017 года
- "Мозаика": смотрите трейлер интерактивного сериала
- "Настоящий детектив": названы главные звезды третьего сезона
-
Почему глаза не замерзают
- СМИ рассказали о японской традиции лесных купаний
- ООН назвала 12 лучших стран для жизни
- Жительница Австралии поймала рыбу с ногами
- Объявлено о возобновлении попыток отыскать Ноев ковчег
-
Алексей Маклаков: Мне вообще везет на женщин
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
Ранее по теме
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
ФотолентаПоказать все новости
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Корреспондента ВГТРК не пропустили на территорию Украины
Спекулянты влюблены в рубль. К чему это приведет
Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног
Неподражаемый Михаил Державин. Лучшие роли
Маленького Артемку спасет пересадка почки
Вести.net: на CES2018 показали гибрид смартфона с ноутбуком
Лукашенко назвал самую странную границу Европы
Чтобы правильно питаться, нужно больше спать?
Новый Kia Cerato: первые изображения
Роман Сычев: кто не справится, тот уйдет с рынка
Госдуму осенью закроют на ремонт
Названы самые безопасные автомобили 2017 года
Бунт челноков: украинцы перекрыли границу с Польшей
Джулиан Ассанж может стать гражданином Эквадора
Толстой: делегация РФ не поедет на сессию ПАСЕ
Испытания двигателей ракеты Falcon Heavy перенесены
Рики Мартин и Джван Йосеф поженились
Рождественский фестиваль стартует под музыку на тексты псалмов
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере