МИД РФ ответит на запрет российских новостей в Молдавии

Россия оставляет за собой право ответить на дискриминацию российских СМИ в Молдавии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, данный запрет требует реакции ОБСЕ, а также оценки официальных европейских структур. Как сообщает "Интерфакс", Захарова назвала этот закон зачисткой информационного пространства страны.

"Данный акт откровенной дискриминации российских СМИ носит последовательный характер и является очередным антироссийским выпадом со стороны правящего парламентского большинства в Кишиневе", — подчеркнула Захарова.

Накануне спикер парламента Молдавии Андриан Канду подписал закон, который запрещает трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России. При этом показ развлекательных программ разрешается. Президент страны Игорь Додон дважды отклонял этот документ, и тогда Конституционный суд Молдавии разрешил его подписать в обход президента.