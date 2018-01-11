Очевидец снял на видео последствия страшной аварии в Новосибирской области

Шесть человек погибли, трое попали в больницу в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе в Новосибирской области. "Вести" публикую сделанную очевидцем запись с места происшествия.

Виновником ДТП, по предварительным данным, стал водитель Toyota Opa, который около 10:30 (06:30 по Москве) в четверг вылетел на встречную полосу на 111-м километре дороги, соединяющей Новосибирск с Барнаулом. Владелец Honda Stream попытался уйти от столкновения, но не избежал аварии — удар пришелся в бок легковушки и был такой силы, что полностью смятый автомобиль выбросило на обочину.

К моменту появления медиков шесть человек скончались, еще троих госпитализировали с многочисленными травмами.

На место страшной аварии прибыл заместитель начальника регионального управления ГИБДД подполковник Виктор Бондарев.