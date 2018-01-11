Хоккей с мячом. Россиянки в полуфинале чемпионата мира

Женская национальная команда России по хоккею с мячом (бенди) завершила групповой этап первенства мира "сухой" победой над соперницами из сборной США – 5:0э Россиянки заняли первое место в группе "А" и стали полуфиналистами чемпионата.

Мнпа против американок стала не самой сложной для нашей сборной. Еще в первом тайме голевой хет-трик оформила в составе команды России Родионова, еще один гол забила Липанова. Исход матча был предрешен, а во втором тайме счет до разгромного довела Михайлова.

Российские хоккеистки выиграли три матча из трех, напоминает "Спорт-экспресс". На стадии 1/2 финала наши девушки сыграют с победителями встречи Финляндия – Китай.