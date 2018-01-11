Колумбиец Мина стал футболистом "Барселоны"

Вслед за бразильским форвардом Коутиньо испанская "Барселона" готовится представить еще одного новичка команды: колумбийский защитник Йерри Мина подписал с каталонским клубом четырёхлетний контракт. Он перешел из бразильского "Палмейраса" за 12 млн евро.

Изначально "Барса" собиралась приобрести Мину только летом 2018 года, но руководство клуба вынуждено было форсировать события: тому способствовали травма игрока обороны Самуэля Юмтити и неопределенность с продолжением карьеры Хавьера Маскерано, сообщает Чемпионат.Ru со ссылкой на испанскую AS. Сумма компенсации за Мину составит100 млн евро.