Госдума: семейных насильников выгонят из дома до суда

В настоящее время активно разрабатывается и будет внесен в Госдуму законопроект о запрете виновным в домашнем насилии приближаться к пострадавшим от их рук, передает ТАСС.

Как сообщила журналистам один из авторов инициативы, заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, это будет новый закон об основах профилактики домашнего насилия.

По словам политика, в документе речь идет об охранном ордере. "После того, как выписывается ордер тот человек, который причинил зло, уходит из дома и не имеет права приближаться к пострадавшему до суда", — пояснила Пушкина.

Политик уверена, что это заставит людей, жестоко обращающихся со своими домочадцами, так себя не вести.

Пушкина отметила, что подобная система уже действует в Белоруссии, в Казахстане, и в этих странах домашнего насилия значительно меньше.