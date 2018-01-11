ДТП с инкассаторской машиной на западе Москвы приняли за ограбление

На западе Москвы инкассаторская машина попала в небольшое ДТП – на улице 50 лет Октября она столкнулась с легковой иномаркой. Пострадавших в результате происшествия нет, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Между тем некоторые СМИ поспешили заявить, что на инкассаторов было совершено нападение. Эту информацию уже опровергли в столичной полиции.

"Никаких нападений на инкассаторов на улице 50 лет Октября на западе Москвы не было", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.